Россия, Турция и Иран против создания «новых реалий» в Сирии

Россия, Турция и Иран отвергают любые попытки создать «новые реалии» в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, указано в совместном заявлении по итогам встречи президентов стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

В том числе главы стран «Астанинской тройки» выступают против незаконных инициатив по самоуправлению и готовы противостоять сепаратистским планам, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее сообщалось, что президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган проводят видеосаммит по вопросам сирийского урегулирования.

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