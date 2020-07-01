Путин согласился приехать в Тегеран, как только позволят условия

Президент России Владимир Путин заявил, что готов приехать на очный трехсторонний саммит по Сирии в Тегеран, как только позволят условия, передает РИА «Новости».

Глава России, а также лидеры Ирана Хасан Роухани и Турции Тайп Эрдоган провели саммит по видеосвязи.

Во время беседы Роухани сообщил, что очная встреча президентов по Сирии пройдет в Тегеране при первой же возможности.

«Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого», — сказал Путин.

Также он поблагодарил иранского лидера за приглашение.

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