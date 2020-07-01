ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
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ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, за поправки проголосовали 72,92% жителей России, против — 25,84%.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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