ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за поправки проголосовали 72,92% жителей России, против — 25,84%.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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