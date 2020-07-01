ЦИК объяснил досрочный ввод данных в отдельных регионах РФ

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев посоветовал в среду в случае возникновения сомнений по данным о голосовании по поправкам в Основной закон страны, уточнять данные непосредственно в Центризбиркоме, а не подвергать эту информацию не подкрепленной фактами интерпретации.

Булаев отметил, что уже давал разъяснения по вопросам, связанным с данными ряда отдаленных УИКов.

«Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать то, чего нет», - цитирует ТАСС Булаева.

Замглавы ЦИКа признал, что технические погрешности могут иметь место.

«Более 108 млн голосующих, 96 с лишним тысяч участков. Много информации собирается вручную с избирательных участков...», - отметил зампред ЦИК.

Булаев подчеркнул, что ЦИК готов проводить ликбез, если в этом есть необходимость.