Посол Белоруссии: Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать его полномочия на наднациональный уровень, сообщает БелТА.

По словам дипломата, это было одно из предложений российской стороны в отношении дальнейшего развития интеграции.

Оно заключалось в передаче 95% полномочий Белоруссии на наднациональный уровень.

«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение. Там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть», — рассказал Семашко.

Он добавил, что углубление интеграции возможно только без ущерба суверенитету Белоруссии.

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