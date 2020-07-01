Посол Белоруссии: Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать его полномочия на наднациональный уровень, сообщает БелТА.
По словам дипломата, это было одно из предложений российской стороны в отношении дальнейшего развития интеграции.
Оно заключалось в передаче 95% полномочий Белоруссии на наднациональный уровень.
«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение. Там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть», — рассказал Семашко.
Он добавил, что углубление интеграции возможно только без ущерба суверенитету Белоруссии.
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