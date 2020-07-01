Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава кабмина пришел 1 июля на столичный избирательный участок №90, который расположен в школе 1241 на улице Николаева.

«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», — сказал Мишустин после процедуры голосования.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал по Конституции.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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