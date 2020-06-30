В Кремле ответили на идею Кадырова избрать Путина президентом пожизненно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об избрании Владимира Путина «пожизненным президентом», передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что в основном законе государства нет такого поста.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — отметил Песков.

Ранее Кадыров выступил с предложением сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом».

По его мнению, такого лидера, который может заменить Путина на посту главы государства, «в мировом масштабе» нет.