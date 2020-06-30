Посол Антонов сообщил об усилении совместной работы РФ и США по Афганистану

Совместная работа российских и американских дипломатов по Афганистану наращивается. Об этом говорится в сообщении посла России в Вашингтоне, размещенном в Facebook дипмиссии.

Он отметил, что дипломаты США и России регулярно общаются на эту тему в двустороннем формате и на международных площадках.

«Афганистан - одно из направлений, где работа не приостанавливается, а наращивается, несмотря на пандемию», — указал Антонов.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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