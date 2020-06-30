Песков оценил предложение Кадырова о «пожизненном президенте»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет идеи главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом», передает ТАСС.

Он констатировал, что такая должность Конституцией не предусмотрена.

Ранее Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предложил избрать Путина пожизненным президентом. Глава Чечни отметил, что такого лидера, который способен заменить Путина на посту главы государства, «в мировом масштабе» нет.

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