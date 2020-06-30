Кремль не видит угрозы снижения доверия к итогам голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что доверие к итогам голосования по поправкам к Конституции находится под угрозой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое завершится первого числа», — сказал он, отвечая на вопрос, усложнилось ли наблюдение за голосованием из-за того, что оно проходит несколько дней.

Песков добавил, что наблюдатели работают на участках, и с этим также нет проблем.

Голосование по Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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