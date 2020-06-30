Порошенко не явился на допрос
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в украинское Государственное бюро расследований (ГБР), заявил его адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.
Порошенко не получал вызова на допрос, заявил представитель защиты.
«Видосики, объявления на сайтах и заборах мы не воспринимаем», – написал Головань.
Ранее сообщалось, что ГБР Украины вызвало Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого.
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