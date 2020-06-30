После 4-х дней голосования растет число избирателей, желающих прийти на участки не позже 30 июня

С 22 июня примерно в два раза выросло количество россиян, планирующих принять участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны до 30 июня включительно (51% - на 28 июня, из них 25% уже приняли участие в голосовании).

Таковы данные социологического исследования, которое ВЦИОМ опубликовал во вторник.

Так, большинство граждан России, собирающихся на голосование (70%), полагают, что придет много людей.

Что же касается принимаемых на участках для голосования по поправкам в Конституцию мер санитарной безопасности, то их считают достаточными 74% из тех, кто будет участвовать в голосовании, а 9% считают даже избыточными.

Среди россиян, планирующих голосовать, преобладает мнение, что большинство людей скорее придет голосовать добровольно, по собственной инициативе (81%).