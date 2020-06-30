В Верховной раде Зеленского назвали последним президентом Украины

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, в связи с чем Владимир Зеленский может стать последним президентом страны. Об этом сообщается на сайте партии.

Еще год назад на президентских выборах Зеленского, который «столько обещал народу», поддержали три четверти украинцев, но большая часть из них уже разочаровались в действиях властей, сказал политик.

Теперь, как выразился депутат, «президент 73% украинцев начинает заигрывать с 20% тех, кто за него не голосовал». По мнению Рабиновича, Зеленский не знает, что делать со страной.

«Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — заключил парламентарий.

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