Президент Соединенных Штатах Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера ФРГ Ангелу Меркель «глупой», а бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй — «дурой», передает CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что, называя Меркель «глупой», Трамп обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а Мэй, называя «дурой», критиковал за бесхарактерность в отношении Brexit.

По данным телеканала, во время телефонных разговоров американский президент «регулярно издевался и унижал» и других лидеров западных стран, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

При этом, по словам источников, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, в ходе засекреченных телефонных разговоров так часто «переигрывали» американского коллегу, что ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов убедились, что глава государства представляет угрозу для национальной безопасности США.

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