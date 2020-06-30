Политолог назвал место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что наследниками Соединенных Штатов в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны должны серьезно задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.

Журавлев обращает внимание на то, что США перестали быть абсолютными лидерами в мире. Эксперт отметил, что у этой страны сильная армия, но уже не самая сильная экономика.

При этом Россия, по мнению политолога, имеет огромный потенциал, прежде всего благодаря фундаментальным наукам, которая может обеспечить новые отрасли в экономике.

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