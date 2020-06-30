Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС.
«Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение», - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Он потребовал прекращения «европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэлы».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Венесуэла обвиняет посольство Испании в подготовке вторжения
— Мадуро захотел поговорить с Трампом