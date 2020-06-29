Reddit заблокировал крупнейшую онлайн-страницу в поддержку Трампа

Американский социальный новостной сайт Reddit заблокировал крупнейшую на портале онлайн-группу «The_Donald», в которой общались сторонники президента США Дональда Трампа, в рамках кампании по борьбе с «разжиганием ненависти» в сети.

«Reddit — это место для коммуникации и общения по интересом, а не для нападок на людей. Сообщество постоянно размещало и поддерживало контент, нарушающий наши правила», — заявил генеральный директор платформы Стив Хаффман.

По его словам, помимо «The_Donald» администрация сайта заблокирует более 2000 онлайн-сообществ, где пользователи используют «язык ненависти» в отношении различных социальных групп.

Ранее о модерации контента в поддержку Трампа или непосредственно его постов в сети заявили Facebook, Twitter, Twich и другие онлайн-ресурсы.

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