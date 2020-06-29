Эксперт: интернет-опросы подтверждают прогнозы социологов

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в комментарии «Газете.Ru» отметил, что онлайн-опросы о явке на голосование по поправкам к Конституции подтверждают достаточно высокие показатели.

Ранее региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» представила результаты своего интернет-опроса, согласно которым более 35% избирателей уже проголосовали, а 36,5% примут участие в голосовании в оставшиеся дни.

«В целом, это отражает специфику онлайн-опросов, то есть там есть некий сдвиг, связанный с тем, что интернет-публика не совсем весь массив. В целом, попадает. Есть небольшое отставание от реальной явки, но незначительное. Скажем так, это еще один инструмент, который подтверждает, что явка будет достаточно высокой, то есть она явно будет за 55%. Это еще один способ [онлайн-опрос] подтвердить прогнозы, которые ранее давали социологи», — считает специалист.

Он добавил, что бойкот голосования по поправкам к Конституции «провалился еще раньше». «Как стратегия он не возымел своего действия. Я бы обратил внимание, что у нас к бойкоту призывали несколько политических сил, в том числе коммунисты. Еще даже накануне [начала] голосования ВЦИОМ показал цифры, что это привело к расколу электората КПРФ. И в целом, если мы говорим о явке выше 55%, то это очень хороший результат, то есть мы точно говорим о том, что участие приняло большинство, даже с определенным запасом», — отметил эксперт.

По его словам, такой процент будет «выше явки, которая была в 1993 году на выборах по Конституции». «Это означает, что по поправкам проголосует больше избирателей. Но мы говорим про прогнозы», — подчеркнул Потуремский.

В заключение он сказал, что голосование, разнесенное на несколько дней, представляет собой «большую сложность для социологов построить прогноз». «Подобных процедур не было, и когда разносили голосование по нескольким дням, это прежде всего мотивировалось безопасностью. У нас достаточно ровная явка», — добавил он, ответив утвердительно на вопрос о том, можно ли считать, судя по явке, что россияне услышали призыв к безопасному голосованию в несколько дней.