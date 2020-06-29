Экс-премьера Франции посадят за растрату госбюджета и выплаты жене

Бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону вынесли наказание по обвинению в растрате государственного бюджета и выплаты жене Пенелопе за работу, которую она не выполняла, пишет Le Figaro.

Суд приговорил Фийона к пяти годам тюремного заключения, три из которых пройдут условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере €375 тыс. и он не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в ближайшие 10 лет.

Также штраф в €375 тыс. получила и его супруга Пенелопа. Ей назначили три года лишения свободы условно, а также суд ограничил ее в праве быть избранной в течение двух лет.

В рамках дела был наказан и заместитель бывшего премьера Марк Жуло. Суд назначил ему два года условно, штраф в размере €20 тыс. и пять лет дисквалификации.

Кроме того, все приговоренные по делу должны восполнить ущерб Национальному собранию, который был понесен.