Белорусский посол спрогнозировал дату открытия границы c Россией

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что граница между двумя государствами из-за распространения пандемии коронавируса может быть открыта в конце июля — начале августа, передает БЕЛТА,

«По России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Белоруссии такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — сказал Семашко.

По его словам, со стороны РФ к настоящему моменту были введены послабления относительно пересечения границы — пропуск через нее теперь разрешен сотрудникам, которые работают на территории страны вахтовым методом.

Он добавил, что с начала распространения пандемии коронавируса грузовой транспорт продолжал перевозить товары первой необходимости между двумя странами без ограничений.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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