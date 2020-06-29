Александр Рар: тема поправок к Конституции стала предметом обсуждения в каждой российской семье

Тема совершенствования Конституции проникла уже в каждую российскую семью, каждый гражданин сделал для себя вывод о том, что происходит, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Уже полгода в России ведется дискуссия об изменениях Основного закона: было вовлечено большое количество интеллектуалов, общественных лидеров. Каждый мог высказаться, прошло множество телепрограмм на эту тему, велось обсуждение в соцсетях», — отметил он.

«Большинство понимает, что создается не просто рядовой документ. Многие осознают, что у них есть голос и есть возможность поддержать или не поддержать правила, по которым страна будет развиваться не только в политическом, но и в духовном смысле. Поэтому, я думаю, с этой точки зрения, интерес жителей Российской Федерации к голосованию наблюдается большой», — уверен Рар.

Что же касается санитарно-эпидемиологических мер, которые введены на участках для голосования в России, то еще в те месяцы, когда все сидели на карантине, нас приучили надевать маски, не приближаться слишком близко к посторонним людям, не подавать руки, это вошло в обиход, уверен эксперт.

«Люди уже настолько привыкли к этому новому поведению в общественных местах, что они сами заботятся о том, чтобы минимизировать риски заболевания. Поэтому голосующие ответственно и терпеливо относятся к необходимым противоэпидемиологическим формам защиты», — резюмировал Рар.