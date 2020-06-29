Лавров не знает, когда откроются границы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.

«Я не знаю», — сказал Лавров.

Министр отметил, что постепенно налаживается нормальная жизнь: на прошлой неделе он провел очную встречу с двумя иностранными коллегами, а также впервые за три месяца побывал за границей в Сербии и Белоруссии.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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