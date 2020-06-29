МИД КНР выразил США недовольство из-за оказания давления на китайские компании

Китай выражает протест американской стороне в связи с давлением на китайские компании-производители. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пекин также обращается к Вашингтону с требованием о прекращении данной политики.

Китай назвал давление «безосновательным», а также обвинил США в «злоупотреблении властью» и давлении на определенные китайские компании.

«Все это идет вразрез с принципами рыночной экономики, которые США всегда восхваляли. Китай выражает в отношении этого решительный протест», — сказали в пресс-службе китайского МИД.

В МИД Китая также обратились к США с призывом обеспечения справедливых условий для работы компаний Китая на территории США.

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