Пелоси подозревает, что у России есть компромат на Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предполагает, что игнорирование президентом страны Дональдом Трампом «проступков» России объясняется наличием у российской стороны компромата на американского лидера. Об этом она заявила в интервью ABC News.

«Я не знаю, что у России есть на президента в политическом, личном или другом плане, но он хочет игнорировать российские проступки», – заявила Пелоси.

Она сочла «совершенно возмутительным», что Трамп не ответил на отчеты разведки о связи России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)в Афганистане. Кроме того, спикер назвала Трампа «подарком» для России и российского президента Владимира Путина.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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