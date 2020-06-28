Президент Исландии переизбрался на второй срок
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Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах и переизбрался на второй срок, сообщила телерадиокомпания RÚV.
Отмечается, что политик набрал 92,2% голосов на выборах, где поучаствовали 66,9% населения. 7,8% голосов получил второй кандидат -— бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон.
Йоханнессон — по образованию историк, изучал русский и немецкий языки. Он стал президентом в 2016 году в возрасте 48 лет, став самым молодым главой государства.
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