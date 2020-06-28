На Украине выпустили «простую конституцию» для детей
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На Украине издали конституцию страны для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах. Об этом сообщил офис украинского президента в Telegram.
Идею создания конституции для детей предложил лидер Украины Владимир Зеленский. Детское издание назвали «Простая конституция».
«Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — добавили в пресс-службе офиса.
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