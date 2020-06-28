Путин оценил идею об управлении всем миром

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею об управлении всем миром в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста, Путин высказал мысль, что на мир было послало испытание в виде коронавируса, чтобы те, кто решил, что управляют миром, убедились в обратном.

«Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно», — подчеркнул Путин.

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