Эксперт: прогноз ВЦИОМ по явке вполне реалистичен для разгара лета

Прогноз ВЦИОМ о том, что явка на голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию России составит 52,6%, представляется вполне реалистичным, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Как правило, пик голосования приходится на первый и последний день, если мы говорим о продленном голосовании. То есть первый пик мы уже пережили в момент, когда голосование только началось. Лично я проголосовал онлайн в первый день. И понятно, что следующий пик будет 1 июля, но я думаю, что для лета цифра 52% выглядит вполне реалистично», — сказал он «Газете.Ru».

Минченко напомнил, что на предыдущем голосовании по Конституции, которое проходило в 1993 году, явка была 54%, но это были выборы, совмещенные с Госдумой, и проходили они не летом, в дачный сезон.