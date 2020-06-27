Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского города Конотоп, расположенного в Сумской области на границе с Россией, Артем Семенихин сжег российский флаг перед дипломатическим представительством России в Киеве. Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

«Нахожусь под посольством «страны-оккупанта». <...> Наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг <...>, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе — прим. «Газеты.ru»)», — заявил Семенихин.

В комментарии к размещенному видео он также написал угрозы в сторону президента России.

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