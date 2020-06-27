Главный санитарный врач Украины не исключил своего участия в выборах президента

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать главой государства, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом сообщает издание «Гордон».

Ляшко сказал, что рассматривает возможность баллотироваться не на следующих выборах президента, которые состоятся в 2024 году, а через одни выборы — в 2029 году.

На вопрос о том, хочет ли он стать мэром Киева, Ляшко ответил: «Я думаю, что мало кто ответил бы «нет» на такое предложение».

Виктор Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачем Украины 11 марта 2020 года. В 2018–2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.