В Госдуме раскритиковали отказ Минтруда распространить выплаты на детей до 18 лет

В Государственной думе не оценили отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет и напомнили, что такая идея имела широкую поддержку среди населения и в Совфеде. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.

Он отметил, что предложение снизить трудовой возраст до 16 лет будет имеет негативные последствия. Во-первых, дети будут жертвовать учебой ради заработка. Во-вторых, при снижении возраста трудоустройства новых рабочих мест не прибавится, а, вероятно, увеличится количество безработных.

Парламентарий выразил надежду, что если дискуссию по выплатам продолжится, то «решение так или иначе должно быть принято».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил организовать выплаты в июне и июле на всех детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. за каждый месяц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство одобрило выделение средств Минфину на детские выплаты

— Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет