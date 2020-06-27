Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Иран доставит во Францию бортовые самописцы сбитого над своей территорией украинского Boeing 737 20 июля. Об этом говорится в сообщении Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Twitter.

«Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля с использованием протоколов (безопасности) в связи с COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам ICAO, к участию в расшифровке будут допущены представители всех заинтересованных стран, консультанты организации окажут им необходимую поддержку.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Киев может обратиться в международные суды, если Иран не предоставит черные ящики сбитого в Тегеране самолета Boeing.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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