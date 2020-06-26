Американцы хотят убрать памятник правителя русских владений на Аляске

Группа американцев, живущих в Ситке (Аляска), предложила убрать из центра города памятник Александру Баранову, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городского управляющего Джона Лича.

По его словам, активисты проводят мирные протесты против данной статуи, так как считают, что она может задеть чувства представителей коренных народов.

Лич рассказал, что есть и жители, которые выступают за сохранение памятника, поскольку, по их мнению, он представляет историческую и художественную ценность.

Решение о дальнейшей судьбе монумента будет принимать городской совет.

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