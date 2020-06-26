Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка РАН. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно с точки зрения филологической чистоты», — сказал он.

Разногласия среди филологов возникли по поводу склонения слова «конституция».

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