Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка РАН. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно с точки зрения филологической чистоты», — сказал он.
Разногласия среди филологов возникли по поводу склонения слова «конституция».
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