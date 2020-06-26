Путин заявил о необходимости прямого диалога между Киевом и Донбассом

Президент России Владимир Путин отметил важность прямого диалога между Киевом и Донбассом. С таким заявлением глава государства выступил в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Налаживание такого диалога Украины с Донецком и Луганском Путин считает «безальтернативным».

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования ситуации в Донбассе.

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