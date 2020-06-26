Депутат назвал популизмом слова Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал популизмом обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, пишет RT.

По словам Бальбека, ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий возвращения Крыма к Украине.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, когда большинство жителей высказались за воссоединение.

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