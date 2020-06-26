Депутат назвал популизмом слова Зеленского
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал популизмом обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, пишет RT.
По словам Бальбека, ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий возвращения Крыма к Украине.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, когда большинство жителей высказались за воссоединение.
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