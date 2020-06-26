Макрон хотел посетить парад Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел посетить прошедший в Москве парад Победы. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я хотел физически присутствовать на этом празднике», – поделился французский президент.

Макрон также отметил, что Франция отдает дань почета 27 млн советских людей, которые стали жертвами Второй мировой войны.

Парад Победы прошел в российской столице 24 июня. В нем поучаствовали свыше 14 тыс. военных из 13 разных стран, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. Традиционный парад 9 мая был перенесен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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