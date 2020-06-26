СМИ: 78,6% проголосовавших за 1,5 суток поддержали поправки к Конституции

78,6% проголосовавших по поправкам в Конституцию их поддержали, передает Mash.

По данным источника телеграм-канала, готовы первые экзитполы после 1,5 дней голосования (данные из ФОМ на 15:00). Согласно им, большая часть избирателей сказала «да» реформе Конституции, 20,6% — против, 0,8% — испортили бумажки.

По информации ЦИК, которая публиковалась ранее, явка за первый день составила 9,2% или более 10 млн проголосовавших.

Ранее научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал «Газете.Ru», что результат первого дня голосования по поправкам в Конституцию вполне можно экстраполировать на будущие дни

«Если тенденция сохранится, а для этого есть определенные основания, потому что большая часть голосующих в следующие дни скорее всего сориентируется на итоги первого, то можно прогнозировать весьма высокие итоговые цифры поддержки поправок», — говорил эксперт.