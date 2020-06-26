Песков ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на представление Японии из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море в районе Курильских островов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия имеет полное право проводить любые исследования на своей территории.

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — сказал он.

Ранее стало известно, что Токио выразил России представление в связи с проводимой геологоразведкой в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В правительстве страны заявили, что эти исследования не совпадают с позицией японской стороны по четырем северным островам.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.