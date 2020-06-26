Россия высказалась о предложении Трампа по саммиту G7

Москва заинтересована в предложении президента США провести саммит G7 в расширенном формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

«Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США,» — сказал Рябков.

Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите «Большой семерки» Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.

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