Россия высказалась о предложении Трампа по саммиту G7
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Москва заинтересована в предложении президента США провести саммит G7 в расширенном формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.
«Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США,» — сказал Рябков.
Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите «Большой семерки» Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.
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