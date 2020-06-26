Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил несколько вариантов обновленной Конституции. Об этом сообщает «БелТа».

По его словам, предложенные изменения не годятся, поскольку нужно вносить более решительные изменения в Основной закон страны.

«Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — добавил глава республики.

При этом Лукашенко добавил, что возвращение к Конституции 1994 года – это движение назад.

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