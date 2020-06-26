Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил несколько вариантов обновленной Конституции. Об этом сообщает «БелТа».
По его словам, предложенные изменения не годятся, поскольку нужно вносить более решительные изменения в Основной закон страны.
«Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — добавил глава республики.
При этом Лукашенко добавил, что возвращение к Конституции 1994 года – это движение назад.
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