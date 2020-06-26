В Кремле указали на право РФ на проведение исследований на своей территории близ Курил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал представление Японии к России из-за геологоразведки близ Курильских островов. Об \этом сообщает ТАСС.

Он указал на право России на проведение исследований на своих территориях.

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — заключил Песков.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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