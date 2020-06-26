Жириновский объяснил, почему проголосовал за поправки в Конституцию

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский проголосовал за поправки в Конституцию.

«Это главный закон нашей страны, паспорт России. В Конституции нет фамилий и названий партий.

Многое из того, что ЛДПР предлагала, вошло в поправки: только два президентских срока без слова «подряд», упоминание русского народа как государствообразующего, множество социальных новшеств, как индексация пенсий», — цитирует Жириновского REGNUM.