Конгресс США принял законопроект демократов о реформе полиции

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект демократов о реформе полиции, который призван пресечь чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, передает «Интерфакс»

Отмечается, что «за» этот законопроект проголосовали 236 голосов. При этом «против» был 181 законодатель. Кроме того, за принятие этого документа проголосовали три представителя Республиканской партии.

После этого голосование по законопроекту пройдет в Сенате. Стоит заметить, что там большинство составляют республиканцы.

Американские демократы подготовили данный законопроект на фоне массовых протестов против расизма и полицейского насилия, которые начались в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп призвал не принимать законопроект демократов о полиции

— Демократы США представили законопроект о масштабной полицейской реформе

— «Это большой шаг»: Трамп реформирует полицию