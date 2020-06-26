Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» «вернуть» Крым

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть «уникальный шанс» «вернуть» Крым. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России).

По его словам, украинские власти могут укрепить солидарность международного сообщества и «заставить» Россию «уйти из Крыма», поскольку та якобы «не способна» обеспечить финансирование полуострова. Как считает Порошенко, у Киева имеется такая возможность на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аксенов призвал Киев согласиться с российским статусом Крыма

— Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

— Порошенко уверен в возвращении Крыма в состав Украины