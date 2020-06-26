Небензя заявил, что ООН не является панацей от всех бед

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что Организация Объединенных Наций — не панацея от всех бед, однако альтернативы ей у мира. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Он отметил, что большинство решений ООН все еще пользуются весомым авторитетом. Организация по-прежнему «может сделать много, чтобы наш мир стал лучше», считает Небензя.

«Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов», — сказал Небензя в интервью изданию по случаю 75-летия с момента подписания устава ООН.

Он также отметил несомненную роль резолюций Генассамблеи. Однако дипломат заявил, что в последнее время укрепилась тенденция выдвижения рядом стран политизированных проектов. Как указал Небензя, это вызывает раскол среди членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи, которая является одним из главных органов ООН.

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