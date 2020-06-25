Попытки повторного голосования по поправкам будут пресекаться

Возможность двойного голосования по внесению изменений в Основной закон страны исключена, заявил в четверг руководитель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Система имеет страховочный механизм», — цитирует его агентство «Москва».

По его словам, 30 июня после того как закончится дистанционное электронное голосование, будут выверены списки голосующих, чтобы выяснить, кто не проголосовал и может прийти на домашние участки 1 июля. Также будет установлено, кто проголосовал, и по этим лицам будет проведена сверка со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений.

Кроме того, как отметил Ермолов, после возникшей в четверг ситуации было принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

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