Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой
Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин в отличие от США не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС.
Он отметил, что Германия тратит на оборону около 1% ВВП.
«Мы [США] считаем Россию серьезной угрозой. Германия тратит лишь 1% своего ВВП на оборону — это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это», — сказал Помпео.
Он отметил, что президент СШA Дональд Трамп заявлял, что создание газопровода «Северный поток — 2» привяжет к России значительную часть энергетики Германии.
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