Суд отпустил экс-министра инфраструктуры Украины под личное обязательство

Высший антикоррупционный суд Украины избрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает ТАСС.

Омеляна подозревают в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил около $1,1 млн.

Суд обязал экс-министра по первому требованию являться к следователю, сообщать о смене места проживания и сдать загранпаспорт.

Уголовное дело против Омеляна было открыто из-за того, что в 2017 году он подписал приказ об уменьшении портовых сборов на 20%. Один из этих сборов является доходной частью государственного бюджета, он регулируется решением парламента, а не министра.