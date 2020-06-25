Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично как и предыдущие подобные ноты, передает ТАСС.

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с решительным протестом в связи с проведением без согласования с Киевом парада Победы в Крыму.

Захарова отметила, что вопросы проведения любых мероприятий в Крыму решаются российскими властями.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями», — отметила представитель МИД, посоветовав Киеву «экономить на бумаге».

Захарова завила, что РФ будет сама решать «как отмечать наши праздники».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.